Juventus, summit con la Fiorentina per Fagioli: i dettagli della trattativa

Redazione Calciomercato

La scelta è stata presa da tempo e ora va trovata solo la migliore soluzione possibile dal punto di vista economico ma anche strategico:. Un addio necessario per finanziare un nuovo colpo in entrata per la difesa che nel frattempo è diventato ancora più necessario dato l’infortunio di cui è stato vittima Pierre Kalulu.- La Vecchia Signora ha scelto di sacrificare Fagioli e non un altro giocatore della rosa per: il tecnico bianconero sembrava voler puntare, al principio della stagione, sul 23 enne centrocampista italiano ma con il passare dei mesi ha cambiato idea. Rumours dalla Continassa raccontano di un Thiago Motta rimastoe, infatti, è rimasto quasi sempre in panchina e utilizzato pochissimo.

Nel primo incontro tra Giuntoli e gli agenti di Fagioli, risalenti a metà dicembre, per discutere del futuro del canterano bianconero, era emersa la linea di una cessione all’estero. Nicolò ha ricevuto qualche proposta da Germania e Inghilterra ma solo con ilsi era spinto più avanti nella negoziazione.mentre la Juventus contempla solo una cessione a titolo definitivo.

Ecco perché la Fiorentina ora ha buone chance di arrivare al traguardo: nelle prossime ore il club Viola potrebbe pensare di inserire anche l’obbligo di riscatto, ma restano da capire le cifre e se l’obbligo sarà condizionato, o meno, dalle presenze. Per Giuntoli la valutazione di Fagioli resta di 20 milioni di euro.nella rosa bianconera. Il 21 enne centrocampista del Chelsea piace tantissimo a Cristianodopo quella che ha portato in bianconero il portoghese Renato Veiga.