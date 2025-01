Milan, avanti tutta per Gimenez: Furlani al lavoro per chiudere con il Feyenoord

Ore concitate in casa Milan con una rivoluzione totale che vedrà protagonisti diversi attaccanti . Alvaro Morata è diretto al Galatasaray , operazione ben definita e vicina alla chiusura. Il club rossonero conta di chiudere presto sia la trattativa con il club turco per lo spagnolo che quella con il Feyenoord per Santiago Gimenez: ora le parti sono vicine a trovare un accordo. Pressing totale di Giorgio Furlani e Rafaela Pimenta, agente dell'attaccante messicano.a stagione. E proprio Santiago sta spingendo per il trasferimento in rossonero. In ballo anche una vecchia promessa fatta dal club olandese al classe 2001 la scorsa estate.

- Il Milan - dopo che aveva presentato un'offerta da circa 27 milioni di euro di basse fissa più bonus, che era stata rispedita al mittente - ha fatto una. Adesso c'è attesa per la risposta del club olandese e qualora dovesse arrivare l'ok, la trattativa potrebbe sbloccarsi.