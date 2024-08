Juventus, svelata la terza maglia: è blu notte con il simbolo della zebra

Redazione CM

37 minuti fa



La Juventus annuncia la nuova divisa che farà da terza maglia per la nuova stagione. I bianconeri, da poco hanno reso noto tramite i propri social e profili ufficiali, il Third Kit 2024/25, creato in collaborazione con adidas.



L'ispirazione della nuova maglia bianconera è la notte, all'interno della quale spicca il dorato dei dettagli, a rappresentare la luce della luna. Blu navy, dettagli sul colletto e una tecnologia per rendere la divisa più traspirante e fresca.



Scopriamo i dettagli del nuovo Third Kit della Juventus nella GALLERY.