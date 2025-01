Juventus, tapiro d'oro a Thiago Motta: "Mangerò la colomba? Chi lo sa..."

Nel corso della serata odierna, su Canale 5, durante il programma Striscia la Notizia, l’inviato di Mediaset Valerio Staffelli consegnerà ufficialmente il Tapiro d’Oro acon varie difficoltà non solo nel campionato italiano di Serie A (dove i bianconeri sono estremamente distanti dalla vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte e dalla lotta Scudetto), ma anche in Europa, con il percorso in Champions League che dovrà passare dai playoff contro il PSV Eindhoven.All’emittente televisiva, il tecnico della Vecchia Signora, nel servizio che andrà in onda a minuti, ha commentato così il periodo: “È un momento così e stiamo cercando di superarlo”.

JUVENTUS, LA VERITA' SULLA POSIZIONE DI THIAGO MOTTA

Infine, Staffelli ha chiesto lumi sul presunto battibecco con Antonio Conte durante Napoli-Juventus: “Ho applaudito l’arbitro perché ha fatto un’ottima partita, quello che ha fatto Conte non l’ho visto”.