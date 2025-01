Juventus, filtra delusione: tutta la verità sulla posizione di Thiago Motta

nell’ultima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Una sconfitta, come dicevamo, non tanto importante lato classifica (seppur i bianconeri non saranno teste di serie ai sorteggi degli spareggi, era improbabile centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale), quanto per un gioco mostrato in campo che ancora non rispetta le aspettative.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com e Il Bianconero,L’idea non è minimamente presa in considerazione, allo stato attuale dei fatti, dai vertici della società torinese. Thiago Motta avrà modo, tempo e spazio per lavorare sulla squadra, sulla filosofia e sui suoi concetti, senza l’urgenza di venire messo in discussione da una sconfitta casalinga in campo europeo.Tra addii pesanti, parole al veleno e dei risultati che, fra Serie A e Champions League, stentano ad arrivare (un solo successo, contro il Milan in campionato, nelle ultime otto partite), la delusione è un’emozione che comincia a prendere piede nel capoluogo piemontese.. A Motta la disponibilità di lavorare, a Giuntoli il compito di concentrarsi sul mercato, al di là delle dichiarazioni fornite ieri sera, con l’occasione difensore centrale da provare a chiudere., con tutti gli appuntamenti successivi da tenere ben monitorati.

