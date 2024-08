Getty Images

Juventus, tentativo per Omorodion: la situazione

6 minuti fa



Juventus (nel ruolo di vice Dusan Vlahovic) e Napoli (in attesa di risolvere la telenovela che coinvolge i nomi di Victor Osimhen e Romelu Lukaku) sono alla ricerca di un attaccante.



Negli ultimi giorni i due club hanno chiesto informazioni all'Atletico Madrid per Samu Omorodion, attaccante ex Alaves rimasto nella capitale spagnola dopo che è saltata la trattativa per il passaggio al Chelsea, nello scambio nel quale rientrava anche Conor Gallagher. I bianconeri, in particolare, hanno fatto un tentativo in prestito, ma gli spagnoli non aprono a questa formula, secondo quanto riportato da Sky Sport.