Chelsea e Atletico Madrid, brusco stop allo scambio Omorodion-Gallagher: cosa può cambiare per il Napoli

quando mancavano solamente firme e annunci di rito.promettente attaccante classe 2004 di proprietà dell’Atletico Madrid e fresco campione olimpico con la Spagna,di Enzo Maresca, centrocampista classe 2000 che in queste ore si trovava in Spagna per definire ogni aspetto della sua prossima avventura. Secondo quanto trapela, a far venire meno le condizioni per la chiusura di due trattative assolutamente legate è stato, scatenando la furia dell’Atletico.- Secondo quanto riferisce Relevo,di origini nigeriane - lo scorso anno all’Alaves -ma una cifra parecchio inferiore per il 50% del cartellino. L’Atletico Madrid che avrebbe a sua volta versato circa 42 milioni nelle casse dei Blues per Gallagher, ha interrotto ogni tipo di contatto e ora entrambe le operazioni sono in stand-by. Secondo quanto anticipato ieri sera da El Chiringuito TV, in un primo momentoche già nella seconda metà della stagione 2022/2023 aveva giocato a Stamford Bridge - 16 presenze e 4 reti in Premier League - attraverso un prestito oneroso di ben 11 milioni di euro, salvo poi non far scattare il diritto di riscatto per il no espresso dall’ex allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino.- Sono ore febbrili e in cui lo stato di tensione tra le due dirigenze è ai massimi livelli.Chi si trova al momento col cerino in mano è Samu Omorodion, che non rientra nei piani dell’Atletico Madrid per la prossima stagione e per il quale i colchoneros sono al lavoro al fine di trovare una nuova collocazione in uscita. Sempre secondo El Chiringuito TV, sfumata questa possibilitàche per Antonio Conte rappresenta da sempre la soluzione più gradita per il reparto d'attacco.