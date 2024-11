Juventus, Thiago Motta: "Douglas Luiz può giocare, gli indisponibili saranno tre. Vlahovic sta molto bene"

2024 Getty Images

Dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese, lacerca conferme anche ine per la quarta giornata della competizione europea, il club bianconero si troverà di fronte il. In vista della gara,ha parlato a Sky Sport e in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:- "Come sempre, il Lille. L'importante è avere continuità, fare la prestazione e voler migliorare ogni giorno, ogni partita. Le partite servono per la consapevolezza di dover dare sempre qualcosa in più per competere. Il Lille sta bene, noi scendiamo in campo con rispetto ma per fare risultato".

DOUGLAS LUIZ - ", contenti di averlo".- "come fatto fino a oggi. Molta fiducia in Dusan e negli altri, domani in campo per una grande prestazione".- "Contro l'Udinese ho visto tutta la squadra bene in campo:. La vittoria è stata bella ma fa parte del passato, continuiamo su questa strada e facciamo una buona prestazione. Il Lille vuole giocare, sta bene, ma faremo la nostra partita".

- "Per, tutti gli altri sono disponibili. E questo è importante per alzare il livello e la competizione nella settimana, così si cresce e si migliora tutti insieme, affrontando poi le partite nel modo giusto. Dobbiamo essere presenti dal primo all'ultimo minuto, domani".- "E' rischioso? Può essere sì o no. Dipende da come la vedi, io non la vedo così.. Le decisioni verranno prese in funzione al lavoro in settimana, in campo e fuori, l'atteggiamento, la qualità tecnica, fisica".

- "Io alleno Khephren e Timothy. E. L'aspetto più importante nella vita e nel calcio, e negli altri sport, l'attitudine che hanno questi giocatori, con la passione che hanno da mattino a sera, fanno sì che si facciano le cose per trovarsi al massimo livello individuale e collettivo. Siamo molto contenti di avere questi giocatori forti che possono diventare ancora più forti. Sono giovani ma hanno tutto il futuro davanti a loro. Dipenderà dal fatto che continuino a lavorare così".

- "Impressionati? No, perché ha fatto un ottimo lavoro dall'inizio.. Non sono sorpreso, conosco l'allenatore e il suo livello. Dobbiamo congratularci. E sarà un avversario molto interessante da affrontare, è quello di cui abbiamo bisogno. Olivier lo conosco bene, era il mio direttore al PSG. Il Lille è in questa situazione anche grazie a lui, al suo lavoro. E' qualcuno a cui piace il calcio professionale, è da diverso tempo che il Lille sta facendo bene grazie al suo lavoro".

- "Il campionato è così in questo momento, ma la cosa più importante siamo noi, che dobbiamo continuare su questa strada".- ". Questa squadra ha un grande atteggiamento e l'attitudine impeccabile. Abbiamo ancora tempo per preparare i dettagli per domani. Siamo pronti. La cosa più importante e avere un grande atteggiamento per fare una grande prestazione".