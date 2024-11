Juventus, Vlahovic e David a duello: chi segna e chi vale di più nella sfida che decide presente e futuro

all'interno del match fra, che domani sera alle 21 si affronteranno in Francia nella quarta giornata diin vista delle prossime sessioni di mercato, sia come eventuale rinforzo per la rosa bianconerache domani sera vedrà di fronte la squadra die quella didi fronte ai 50.000 spettatori dello stadio Pierre Mauroy. Quella fra il classe 2000 serbo e il classe 2000 canadese sarà una sfida per il futuro e per il presente, con le rispettive squadre che si affrontano con la, che le vede appaiate a quota 6 punti.

Lo marcherei come reparto, non soltanto a uomo. È forte fisicamente: non è molto alto, ma grosso e potente. Ama andare in profondità, ma non è male neppure sullo stretto. Può giocare come centravanti unico oppure con una seconda punta accanto, ma la sua peculiarità è la fame di gol: è impressionante, nelle ultime due stagioni ha raggiunto sempre i 26 gol, sono tantissimi perché possiede un grande fiuto".