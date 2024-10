Juventus, Thiago Motta: "McKennie può partire titolare, Danilo ci ha portato ritmo"

è pronto ad affrontare il terzo appuntamento di Champions League contro lo Stoccarda, dopo il doppio successo contro PSV Eindhoven e Lipsia. Prima di prendere la parola in conferenza stampa, Motta si è soffermato ai microfoni di Sky Sport: ", oltre a Bremer, Milik., sono tutti disponibili e possono iniziare la partita".Thiago Motta ha espresso poi parole di, il cui ingresso in campo nell'ultima partita di campionato contro la Lazio ha suonato la carica: "Vediamo per domani, sono d'accordo cheContro la Lazio con la superiorità ci siamo disorganizzati un po' troppo, poi abbiamo creato e abbiamo concluso, poi è entrato quell'autogoal. Anche Fagioli, quando è entrato, ci ha permesso di avere più velocità.A Sky Sport,, reduce dalla pesante sconfitta (0-4) per mano del Bayern Monaco in campionato: ", poi hanno preso due goal alla fine ma hanno messo in difficoltà una big. In campionato il primo tempo con il Bayern è stato equilibrato,Nel secondo tempo il Bayern ha concluso bene, lo Stoccarda è a suo agio con la palla, nel possesso, nel controllare il gioco, e il Bayern non lo permetteva. Lo Stoccarda è una squadra forte, che gioca bene a calcio, noi siamo pronti a fare tutto per metterla in difficoltà".Thiago Motta è poi intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi in primis ancora sulle qualità della formazione tedesca: "Gioca bene quando l'avversario non ha la palla. A volte si ricompattano, spesso con l'esterno che va a costruire con una linea di cinque giocatori. Una squadra che mi piace., poi utilizzare bene il possesso perché giochiamo con una squadra completa".Sulla vittoria di Lipsia: "E' stato un momento bellissimo, anche nella difficoltà. Pure chi non era in campo, si percepiva un'energia positiva che contagia quelli che stanno vicini. Poi si è visto in campo, nella difficoltà sono venuti fuori. Modo giusto. Vittoria meritata, molto bella. Poi ogni partita ha la sua storia. Domani concentrati per fare una grande prestazione".Sui miglioramenti che si aspetta dalla: "Dobbiamo superarci in tutto, in tutti gli aspetti del gioco. Serve per tutti, anche per voi. Se vogliamo migliorare, possiamo farlo sempre. Siamo aperti, umili, è una squadra che cresce e lavora bene. Affronta partita dopo partita, la prossima è domani, si affronta al massimo. Atteggiamento giusto, vogliamo fare le cose insieme al massimo".Sull'importanza di un calciatore comeSono ragazzi diversi, da cui pretendo le stesse cose. Ma vanno trattati diversamente, e giocano diversamente: quello sicuro. Pretendo da loro le stesse cose. Si può giocare senza Kalulu, sicuramente sì".