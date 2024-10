Juventus: recuperato McKennie, Nico Gonzalez e Koopmeiners sperano nell'Inter. Le ultime verso lo Stoccarda

Corbo, inviato

16 minuti fa



La Juventus torna in campo alla Continassa per preparare l'importantissima sfida di Champions League che vedrà gli uomini di Thiago Motta affrontare in casa all'Allianz Stadium lo Stoccarda. Una gara che in caso di vittoria potrebbe indirizzare decisamente il percorso europeo verso i primi 8 posti della classifica che porterebbero all'approdo diretto agli ottavi.



Dalla Continassa arrivano notizie importanti soprattutto per la situazione legata all'infermeria, incredibilmente piena prima della gara contro la Lazio e che per la Champions vedono almeno un rientro importantissimo in mezzo al campo. Si tratta di Weston McKennie che è ufficialmente recuperato e che si è allenato con il resto del gruppo.



Non saranno a disposizione, invece, né Nico Gonzalez, né Teun Koopmeiners. Il primo è ancora alle prese con il problema muscolare alla coscia accusato proprio in Champions contro il Lipsia. Il secondo è invece ancora in fase di guarigione dalla frattura alla costola. Per entrambi la speranza è quella di averli a disposizione, anche se non al meglio, per il Derby d'Italia contro l'Inter di domenica.