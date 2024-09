Juventus, Thiago Motta: "Vlahovic gioca, Danilo capitano. Douglas Luiz fuori". Poi svela l'intera formazione

AFP or licensors

La Juventus si prepara al prossimo impegno stagionale, la sesta giornata dialle 18 a Marassi contro il. Oggi, alla vigilia, ha parlatoin conferenza stampa.- "Come sempre, partita come le altre di Serie A, una squadra forte da affrontare con responsabilità, concentrati su quello che dobbiamo fare e portando la partita dalla nostra parte".- "Una buona settimana di lavoro, abbiamo dato continuità cercando di migliorare quello che sappiamo. I tiri da fuori sono importanti come tante altre cose, come creare situazioni da goal, possiamo migliorare su tutto, anche in fase difensiva".

- "Tantissimi momenti belli, anche meno belli, ma comunque un privilegio. Una squadra dove mi sono trovato molto bene da giocatore e da allenatore, mi ha dato tanto e ho dato tanto e sono sempre contento di tornare".- "Sta lavorando molto bene, per l'attaccante è importante che noi iniziamo il gioco fatto bene da dietro, arrivando in una zona del campo bene, arrivando con gli uomini giusti e mettendolo in condizioni dove possa concludere al meglio possibile. Ha bisogno della squadra come la squadra ha bisogno di lui, sta facendo bene in tante altre cose".

- "Un peccato quello che è successo, è lo sport più belo del mondo, la gente deve andare a vedere uno spettacolo, un peccato per tutti noi. Affronteremo un Genoa forte, il migliore possibile e noi pronti a fare la nostra partita, una squadra che si difende bene ma quando inizia a spingere va in tanti in area di rigore e lì dovremo difendere bene e quando avremo noi il controllo approfittare per arrivare nel modo giusto in zona goal".- "Si migliora sempre su tutto, la gestione di una squadra non è la stessa di un'altra. Gestire un momento in una squadra non è lo stesso momento in un'altra. C'è tanto lavoro e poi arrivano anche le intuizioni del momento, chi deve giocare e chi no, chi deve entrare. Uno se ha voglia migliora su tutto, a me piace quello che faccio, ho voglia di provare qualcosa di diverso".

- "Non sono preoccupato, la fase offensiva non è solo un giocatore ma tutta la squadra. Il percorso che stiamo facendo è giusto, abbiamo fatto un passo importante contro il Napoli di voler avere la palla, abbiamo tolto la palla ad una squadra che ha giocatori forti e di questo ne abbiamo parlato internamente. Per me un passo importantissimo, da lì tante altre cose dobbiamo fare nel modo giusto per mettere in condizione chi arriva di concludere".- "Sta molto bene, ancora di più. Oggi è un uomo molto felice, l'ho fatto in privato e anche pubblicamente faccio i complimenti per la nascita di Camilla, un momento bellissimo ed è la cosa più importante. A livello sportivo sta bene, è passato il dolore e sarà con il gruppo".

- "Grande voglia, grande qualità. Due allenamenti con la squadra e sembra che si alleni già da tanto tempo e sarà anche lui con la squadra".- "In queste settimane è facile, mi fido di quello che vedo negli allenamenti. Abbiamo avuto una settimana completa ho visto tante buone cose in campo, da parte anche di chi aveva partecipato un po' meno e da lì parte la scelta".- "Due casi diversi. Samuel è giovane e da inizio stagione ci sta aiutando. Deve avere la stessa voglia e ambizioni di quelle che ha avuto dal primo giorno è appena all'inizio. Nel caso di Carlo è stato una sorpresa per me, da fuori non lo vedevo così. Oggi vedo un portiere forte, positivo nel gruppo. Partecipa poco nelle partite ma dà il massimo in allenamento e per me è un esempio nel gruppo. Non ho dubbi che se abbiamo bisogno sarà pronto. Onestamente è stato una sorpresa, non lo vedevo così. Abbiamo un portiere forte e di esempio per gli altri".

"Deve continuare a fare quello che sta facendo. Ottima settimana di lavoro, non possono giocare tutti e chi sta giocando ora lo sta facendo molto bene".- "In particolare non ci stiamo lavorando, come sempre. Abbiamo giocatori con questa caratteristica".Non è una questione di aspettare, ma di andare su un percorso giorno dopo giorno e dare continuità. Rispettando il tempo, il momento della squadra e dei singoli. Possiamo migliorare nelle due fasi, il percorso è giusto, vedo le intenzioni e gli atteggiamenti giusti".

- "Vogliono sempre vincere i giocatori, come me e come tutti, ma ci sono tante cose per creare una vittoria. Ognuno con la sua idea ma l'obiettivo è quello l, con la nostra idea di creare più dell'avversario. Ansia mai percepita nella squadra".- "L'obiettivo è essere competitivi in ogni partita, l'obiettivo di oggi è la partita di domani. Il resto conta poco. Il resto arriverà con il tempo, passo dopo passo".- "Grande qualità tecnica e fisica, un ragazzo eccezionale nel gruppo che ha voluto avere tempo di gioco e ha fatto una scelta secondo me giusta in una squadra che gli può dare il minutaggio per esprimere le sue qualità di gioco. Gli auguro il meglio, un ottimo giocatore e un ragazzo fantastico".

- "L'ho già scelta. Perin, Rouhi, Bremer, Kalulu, Danilo capitano, Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez"