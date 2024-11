Bookmaker Quota Juve vincente Coppa Italia 3.50 4.00 4.00 4.00 5.00

Quote vincente Coppa Italia 2025: Inter e Juve in pole

In occasione degli Ottavi di Finale, i bookmakers hanno aggiornato le. La Juventus campione in carica riuscirà a riconfermarsi? Prima di analizzare l'intera lavagna quote, ecco il. I bookmakers sono concordi nel ritenere i bianconeri i principali rivali dell'Inter nella corsa al trofeo.tra tre differenti siti scommesse , è emerso che Inter e Juventus sono le favorite indiscusse per la vittoria della competizione. A seguire vi è un folto gruppo di outsider composto da Atalanta, Napoli e Milan. Appare complicata invece l'impresa per le due squadre della capitale e per la Fiorentina, che ha ben figurato negli ultimi anni nella coppa nazionale.

Scommesse sul vincitore Coppa Italia: il pronostico dell'esperto

A mio avviso, dopo aver conquistato l'Europa League lo scorso anno, l'Atalanta può vincere la Coppa Italia dopo averla solo sfiorata nelle stagioni precedenti. Andrea Stefanetti

Alla vigilia dell'inizio della competizione, avevamo chiesto al nostro esperto di pronosticare quale squadra trionferà in Coppa Italia. Ecco il suo parere:

Nella nostra comparazione svolta con Lottomatica (6.00) e Snai (5.50), è Sisal a offrire la miglior quota per Atalanta vincente Coppa Italia:

Scommesse vincente Coppa Italia, le quote dell'Inter

*Le quote indicate possono subire variazioni

Prima di visionare dove è possibile piazzare delle puntate sulla Coppa Italia, diamo uno sguardo alle quote della favorita numero uno alla vittoria della competizione: l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco unTra i siti scommesse analizzati èseguita da Snai e Betsson (3.50). Per i maggiori operatori i nerazzurri, così come indicato anche nelle quote vincente Serie A , sono i favoriti e hanno tutte le carte in regola per conquistare la decima Coppa Italia della propria storia.

Dove scommettere sulla Coppa Italia 2025?

Per agevolarvi nella ricerca delle migliori quote sulla Coppa Italia, sia per le scommesse Antepost che pre-match, abbiamo selezionato una lista di operatori che si distinguono per l'ampiezza del palinsesto, i bonus scommesse offerti, la varietà dei mercati disponibili, oltre che per l'affidabilità e la rapidità nei pagamenti.

FAQ Scommesse Antepost Coppa Italia

Quali sono le squadre favorite nelle quote vincente Coppa Italia?

Inter e Juventus sono considerate le principali candidate al trionfo nelle quotazioni dei bookies. A seguire vi sono Atalanta, Napoli e Milan.

Dove si trovano le quote antepost sulla Coppa Italia?

Generalmente, sui siti di scommesse, puoi trovare le quote accedendo alla pagina della competizione di tuo interesse e successivamente selezionando la sezione dedicata alle scommesse Antepost.

Quando inizia la Coppa Italia?

La Coppa Italia ha preso il via il 3 agosto con l'inizio della fase preliminare.

Dove vedere la Coppa Italia 2025?

La Coppa Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming gratuito su Infinity.

Quando e dove si gioca la Finale di Coppa Italia?

L'ultimo atto della Coppa Italia si giocherà allo Stadio Olimpico il 14 maggio 2025.