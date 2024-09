Juventus, Thiago Motta pre Genoa: "Se non segnamo è giusto criticarci. Ecco perché gioca Rhoui. Danilo..."

AFP via Getty Images

L'allenatore dellaha anticipato a Dazn la sfida contro il Genoa che verrà giocata al Ferraris di Marassi che però sarà a porte chiuse.- "Ho fiducia in lui come in tutti i miei giocatori. Abbiamo solo giocatori forti in squadra e questa settimana ci siamo allenati tutti molto bene"."Le critiche sono giuste. Quando una squadra come la nostra non riesce a segnare è giusto criticarla. Siamo una squadra solida, abbiamo preso solo un gol in Champions all'ultimo minuto. Chiaro, abbiamo trovato squadre aperte con cui siamo riusciti a giocare perché siamo arrivati spesso davanti con tanti uomini. La nostra difficoltà è stata contro le squadre che si difendono con un blocco compatto. È li che dobbiamo migliorare".

"Andrea e Juan hanno fatto bene quando hanno giocato. Juan è più un difensore centrale. Jonas ha fatto il ritiro con noi e ha fatto tantissimi allenamenti con noi senza saltarne. Li ha fatti con grande intensità e tanta qualità e quindi sarà di questa gara".