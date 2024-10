Juventus, Thiago Motta solo carota e niente bastone per preparare l'Inter: allenamento annullato e cena di gruppo

La peggiordella stagione deve essere soltanto un lontano ricordo. La sconfitta maturata in Champions League contro lo Stoccarda non deve lasciare strascichi quantomento nella testa dei giocatori e per questo, per prepararsi al meglio in vista del fondamentale big match della 9a giornata di campionato e in cui i bianconeri affronteranno l'Inter a San Siro nel derby d'Italia,Nella giornata di ieri, infatti, era previsto un allenamento mattutino in campo per fare scarico post-gara e parlare, soprattutto, di cosa era stato sbagliato nel terzo incontro di coppa e che ha portato alla sconfitta casalinga per 1-0 contro lo Stoccarda e in cui, a conti fatti, il risultato finale è arrivato più per la bravura di Mattia Perin, migliore in campo, che non per una prestazione all'altezza.

Thiago Motta è invece andato controcorrente e ha voluto prendersi evidentemente una giornata per riflettere. Del resto a fine gara è lui che è finito nell'occhio del ciclone e non i suoi ragazzi. E allora niente bastone e solo carota, conconcesso a tutta la squadra a patto che,Thiago Motta aveva così commentato a caldo la sconfitta: "Loro hanno sicuramente meritato di vincere, hanno giocato meglio di noi dal primo minuto. Non siamo riusciti a togliere loro il controllo del gioco, poche volte lo abbiamo avuto noi e abbiamo fatto fatica a imporre il nostro"., come rivelato da Tuttosport,. Oggi il gruppo è tornato in campo, ma con una sola direzione: guardare avanti verso l'Inter e non pensare più allo Stoccarda.