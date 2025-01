Juventus, Thiago Motta: "Vlahovic va valutato. Di Kolo Muani non parlo. Crisi? Siamo arrabbiati, tante cose da migliorare"

Calciomercato.com

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha presentato in conferenza stampa l'importantissima sfida che vedrà la Juventus affrontare l'Atalanta, gara valida per il recupero della 19esima giornata posticipata, per entrambe le squadre, per l'impegno nella Supercoppa Italiana giocata a Ryiad e in cui entrambe sono uscite in semifinale. Entrambe le squadre arrivano da due brutti pareggi con i bianconeri che hanno collezionato l'ennesimo pareggio stagionale nel derby col Torino.Il gruppo sta recuperando dal derby. È importante recuperare sia fisicamente che mentalmente. Siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto, ma siamo concentrati sulla prossima partita contro una squadra che sta bene".

"Bremer, Cabal, Milik e Conceiçao. Vlahovic da valutare nel pomeriggio, non è al massimo e dobbiamo valutarlo""Non ho qualcosa di curioso su di lui. È il giocatore che mi aspettavo. Lui dà tanto nel quotidiano, si allena sempre molto bene, aiuta i suoi compagni, si mette in difficoltà per la squadra anche in tanti momenti della partita in cui potrebbe non farlo. Lui lo fa perché vuole aiutare perché vuole vincere. Torna in un posto dove è stato bene, sarà una partita speciale per lui, deve fare il suo massimo e controllare a livello emotivo".

"Si è evoluto, oggi è ancora di più un grande allenatore. Mi ricordo un allenatore esigente, che voleva che andassimo in attacco, che voleva giocare bene a calcio. L'Atalanta è così, loro cambiano molto nei tre attaccanti in base all'avversario, ma il suo modo di giocare è quello"."Noi siamo i primi arrabbiati di non vincere. Già la ultima partita abbiamo giocato meglio dell'avversario. Abbiamo creato situazioni per andare in vantaggio e non siamo stati bravi. La soluzione è lavoro, lavoro, lavoro. Non essere contenti è giusto, ma dobbiamo essere positivi sapendo che il lavoro che si sta facendo è quello giusto. Ci prepariamo in settimana per la vittoria, dobbiamo migliorare molti aspetti".

- "Può giocare ancora, lui è un punto molto positivo dell'ultima partita. Abbiamo un altro giocatore che iniziando la partita o a partita in corso aiuterà a tenere alto il livello della squadra""Giocando a destra lo sta facendo molto bene. Ma lo ha fatto anche a sinistra e quando ha giocato in mezzo lo stesso. Non dimentichiamoci che è un ragazzo molto giovane che sta crescendo in fretta per il momento che stiamo vivendo. Ha grande qualità, deve migliorare tante cose soprattutto nella fase difensiva. Deve essere più aggressivo quando va sull'uomo. In fase offensiva ci dà tantissimo perché ha 1 contro 1 e ci dà gol. In quella zona del campo quando fa cross è molto preciso e pericoloso. In più è molto presente, ha un fisico che gli permette di essere molto disponibile e possiamo contare sempre su di lui".

"Bloccarlo è stata una cosa voluta e dovuta per lasciare un po' più di libertà a Thuram. Possiamo però in futuro alternare chi sale e chi si blocca, lo abbiamo fatto anche altre volte. Dovevamo gestire il suo impiego anche perché tornava dal 1' dopo tantissimo tempo"."Sicuramente abbiamo commesso degli errori perché in tante partite potevamo vincere e non ci siamo arrivati. Significa che qualcosa in più dobbiamo dare. Lo ripeto, noi siamo i primi arrabbiati quando non vinciamo perché facciamo questo lavoro per prepararci al massimo e arrivare alla ricompensa della vittoria. Delle volte abbiamo fatto molto bene, altre no. In questo momento per continuare nella corsa alla zona Champions League dobbiamo recuperare dei punti che in passato abbiamo lasciato indietro".

"Sono molto soddisfatto. Onestamente non mi aspettavo una crescita così di Mbanglula. Poi ovviamente per le condizioni che abbiamo avuto anche lui ha dovuto crescere più di quello che sarebbe normale. Per merito suo, ma anche per le situazioni che sono successe ha dovuto prendersi molte responsabilità. Il derby per lui è stato il suo primo derby, l'anno scorso giocava in un'altra categoria. Sta facendo molto bene, è molto altruista, capisce bene le cose che deve fare per il bene della squadra. Deve continuare a migliorare e crescere".

"Sta migliorando, anche con il Torino è entrato molto bene, concentrato, attento. È un ragazzo molto importante per noi, può giocare a sinistra, a destra, ha già tante partite all'attivo. Siamo contenti di ritrovare l'Andrea che conoscevamo a inizio stagione"."Ciò che è sicuro è che non siamo contenti del posto in classifica dove siamo oggi. Allo stesso tempo c'è la convinzione che il lavoro è fatto bene, per crescere e poter competere con le avversarie. È inutile guardare così lontano, quello che possiamo controllare è la prossima partita ed è lì che mettiamo le nostre energie. La prossima partita è contro una squadra che è più in alto di noi, e noi con rispetto vogliamo giocarcela".

"Tutti i giocatori della rosa sono importanti. Dusan è importante per noi, nessun dubbio. Quando lui è presente siamo stati contenti, senza di lui abbiamo fatto bene. Lui come tutti gli altri sono tutti importanti.- "Non parlo dei giocatori delle altre squadre, non mi piace neanche che parlino dei miei"."La squadra è unita ed è sempre stata unita. Non possiamo pensare troppo in avanti perché se no ci dimentichiamo quello che dobbiamo fare oggi. Dobbiamo sapere cosa fare in campo domani, poi si penserà a quella dopo e quella dopo ancora"