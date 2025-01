Juventus, Thiago Motta: "Abbiamo dominato, ci siamo abbassati troppo dopo il gol"

2025 Getty Images

Dopo il pareggio per 1 a 1 nel derby con il, l'allenatore della, ha parlato così a Dazn."Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, un ottimo inizio poi però ci siamo abbassati dopo il primo gol e loro hanno preso fiducia. Hanno iniziato a buttare palla in area e hanno creato occasioni pericolose, non tantissime. Abbiamo preso il gol e potevamo essere piu aggressivi in quella situazione, glielo abbiamo permesso, li abbiamo fatti arrivare in zone pericolose, dovevamo accorciare prima. La palla poteva passare solo in quel modo lì sulla loro rete".

"Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo dominato e avuto occasioni ma non le abbiamo realizzate, per questo abbiamo pareggiato. Negli spogliatoi ho detto di andare in avanti, di essere organizzati ma di non abbassarsi e lasciare campo agli avversari. In quel senso poi abbiamo fatto molto meglio, siamo peccati nel trovare poi il gol”.– “Dodici pari? SicuramenteAbbiamo una rosa moltoe tantiche non devono però essere un alibi. I ragazzi hanno fatto un grosso sforzo fisico e mentale, vediamo ora in vista della prossima gara in settimana”.

– “ha fatto un’ottima prestazione, sono molto contento di lui. Abbiamo bisogno di più giocatori possibili per tutte le gare che abbiamo.ha avuto qualche difficoltà nel tornare con la squadra dopo l’infortunio. Lo ringrazio perché è sotto medicinali per essere disponibili. Quando tornerà al massimo, aiuterà la squadra”.