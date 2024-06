Juventus, Thiago Motta vuole bloccare la cessione di Soulè: dettagli e retroscena

Getty Images

Thiago Motta vota Soulé per la sua nuova Juventus. Il tecnico italo-brasiliano progetta una Signora con il 4-2-3-1 dove gli esterni devono portare in dote un cospicuo bottino di reti. Ed è proprio quello che ha raccolto Matias nell’ultima stagione in prestito al Frosinone. Gli 11 gol segnati hanno convinto sempre di più sia il club che l’allenatore delle grandi qualità dall’argentino.. In un recente meeting sul mercato il neo tecnico bianconero ha dato il via libera alla cessione di 7 giocatori e tra questi non figura ormai l’ex Frosinone: Chiesa, Huijsen, Szczesny, McKennie, Milik, Kostic e Kean.

Solo una potenzialepotrebbe far vacillare la posizione assunta dalla Juventus con Thiago Motta: Matias deve diventare la risorsa di qualità in più in vista della prossima stagione. E la prossima uscita di Kean verso la Fiorentina e quella probabile di Chiesa verso il Bayern Monaco serviranno anche per rafforzare questa linea.