Juventus, Thiago Motta: "Weah e McKennie possono fare i difensori"

Matteo Palmisano

L'emergenza difensori in casa Juventus continua. I bianconeri per la partita con il Venezia, come dichiarato da Thiago Motta, non avranno Bremer, Cabal e Rouhi e hanno gli uomini contati, per questo il tecnico deve pensare anche a soluzioni alternative per la partita di sabato 14 dicembre contro il Venezia.



NUOVI RUOLI - "Chi può giocare in difesa? Weah può fare il difensore, McKennie può farlo, Locatelli può farlo. Sono giocatori di alto livello, possono fare molto bene".



La linea difensiva dovrebbe essere composta da Savona e Danilo sulle fasce con Gatti e Kalulu centrali. Weah e McKennie, all'occorrenza, potrebbero fare i terzini, mentre Locatelli potrebbe arretrare tra i centrali.