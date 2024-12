Pronostico Juventus-Venezia, cosa ne pensano i bookies? Quote e consigli

Operatore Maggiorata Vlahovic segna di testa

8.50 MAGGIORATA A 9.50 ▶

La Juventus giocherà in casa la sedicesima giornata di Serie A. Lo farà sfidando il Venezia, sabato 14 dicembre alle ore 20.45. Prima di condividere il mio pronostico e l'analisi dei bookies con le loro quote sul risultato esatto, ecco la maggiorata selezionata dai nostri esperti per il match:

In seguito invece, vi sono le quote di Juventus-Venezia di alcuni dei maggiori operatori:

Bianconeri che dovranno proseguire sull’onda dell’entusiasmo maturato dopo la vittoria contro il Manchester City in Champions League. Il Venezia che è reduce dal pareggio interno con il Como, cercherà di ostacolare il percorso della squadra di Motta.

Pronostico Juventus-Venezia, le quote e il parere dei bookies

A mio giudizio la Juventus vincerà con più di una rete di scarto. Troppo superiore la squadra di Motta rispetto a un Venezia che, soprattutto in trasferta, concede molto agli avversari. In virtù di ciò, punto sulla quota 1 Handicap (-1). Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

. La Juve deve ritrovare la vittoria in campionato che manca dal 9 novembre, dopo di che sono arrivati 3 pareggi con Milan, Lecce e Bologna. La squadra di Di Francesco, invece, è ultima per rendimento esterno e le difficoltà di questa sfida sono tantissime.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Juventus-Venezia? Il parere dei bookies

La Juventus è in fiducia, partirà forte nel tentativo di aggiudicarsi la gara già nel primo tempo. Il Venezia, però, non condurrà una partita solo difensiva ma cercherà di creare pericoli alla difesa bianconera. Secondo vari siti scommesse . La quota del 2-0 la troviamo a 5.50 su Goldbet, 5.75 su Sisal e 6.20 su QuiGioco.

● ● ●

Juve-Venezia: precedenti

Le probabili formazioni di Juventus-Venezia

Dove vedere il match in diretta

Nelle ultime 12 sfide contro il Venezia in Serie A, la Juventus ha ottenuto 10 vittorie e due pareggi; l’ultimo successo dei lagunari nel massimo campionato contro i bianconeri risale al 15 aprile 1962, con un successo per 3-0. La Juventus è andata a segno in ognuna delle ultime 12 gare contro il Venezia in Serie A.Ecco quali potrebbero essere le scelte di formazione di Thiago Motta e Di Francesco:Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Coincecao, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. All. MottaStankovic, Idzes, Svoboda, Altare, Candela, Doumbia, Nicolussi C., Zampano, Oristano, Busi, Pohjanpalo. All. Di FrancescoLa partita tra Juventus e Venezia, in programma sabato 14 dicembre alle ore 20.45, sarà un evento imperdibile per gli appassionati di calcio. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di Dazn e attraverso l'applicazione SkyGo, offrendo così la possibilità di seguirlo comodamente su dispositivi digitali. Per chi preferisce la TV tradizionale, la diretta sarà disponibile sui canali di Sky, garantendo una copertura completa per tutti i tifosi.