Juventus: Nico Gonzalez in gol con l'Argentina, sconfitta in Colombia

nell'ottava giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I campioni in carica restano comunque al primo posto in classifica con 18 punti, due in più della Colombia.(ancora a secco in questo inizio di stagione) in coppia con Julian Alvarez. In campo dall'inizio altri due calciatori della Serie A:. Dall'altra parte c'èal centro della difesa, che nel finale fa coppia con

Il risultato si sblocca a favore dei padroni di casa al 25' quando il difensorenell'area piccola su perfetto cross dalla sinistra di James Rodriguez.Montiel (ammonito) resta negli spogliatoi e viene sostituito da Molina. Al 48'con un'azione personale palla al piede conclusa con un preciso diagonale rasoterra. Ma al 60' il solito

al posto di Lisandro Martinez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul ed Enzo Fernandez, ma il risultato non cambia. Invece, dove non c'era Valentin Carboni (ancora escluso in tribuna).Qualificazioni Mondiali 2026 - Girone sudamericanoGOL: 25' Mosquera (C), 48' Nico Gonzalez (A), 60' rig. James Rodriguez (C).Ammoniti: Montiel, Vargas.COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Mosquera (88' Cabal), Lucumì, Mojica; Rios, Lerma, Arias (79' Castano); James Rodriguez (93' Portilla), Duran (79' Cordoba), Luis Diaz. CT Lorenzo.

ARGENTINA (3-5-2): Dibu Martinez; Otamendi, Romero, Lisandro Martinez (64' Acuna); Montiel (46' Molina), De Paul (74' Lo Celso), Paredes (64' Mac Allister), Enzo Fernandez (85' Dybala), Nico Gonzalez; Alvarez, Lautaro Martinez. CT Scaloni.