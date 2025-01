Juventus, Tomori si allontana: due fattori decisivi, la posizione del Milan

Contatti, incastri e una posizione che si avvicina all’essere sempre più decisiva.. Sin dalla fine del mese di dicembre, complice anche uno spazio limitato con Fonseca, il profilo del centrale inglese era in cima alla lista dei pensieri della dirigenza della Vecchia Signora. La situazione, tuttavia, nel corso degli ultimi giorni ha ormai preso una direzione diversa.Come raccontato nel corso delle ultime puntate di questa telenovela su Calciomercato.com,: 5 milioni per il prestito, più ulteriori 20 per l’esecuzione del riscatto obbligatorio., sotto questo punto di vista,, visto che il gruppo di lavoro rossonero (composto dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada) non sarebbe voluto scendere al di sotto dei 30 milioni di euro.

Se l’affare tra le parti era ancora possibile, con la Juventus che si sarebbe potuta avvicinare alla richiesta da parte dei meneghini, ecco che. L’arrivo dell’allenatore lusitano ha cambiato la traiettoria dell’avventura professionale del difensore classe 1997: sin dalla Supercoppa Italiana,. Prima scelta difensiva, con Thiaw e Gabbia a ruotare come compagno.– anche durante una telefonata con Thiago Motta –, sponda rossonera. Una permanenza al Milan, dunque, è ormai sempre più vicina: il legame con l’ambiente, l’apprezzamento di Conceicao, i dubbi di andare a giocare in una diretta concorrente,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui