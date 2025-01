Milanmania, disastro annunciato: Conceicao ultimo dei responsabili e Tomori alla Juventus sarebbe un errore inaccettabile

Redazione Calciomercato

. Annunciato perchè ad esempio certe lacune evidenti in rosa le avevamo denunciate questa estate, in tempi non sospetti, anche se di mestiere non facciamo il direttore sportivo (che poi al Milan non c'è).. Il risultato è che ieri la squadra è scesa in campo con un centrocampo imbarazzante. Bennacer non può giocare in queste condizioni, cosa anche questa prevista e preventivata da tempo, mentre Fofana e Reijnders sono in campo, ma è come se non ci fossero. Entrambi con la riserva sparata, in serie difficoltà a livello atletico.

Troppi giocatori non da Milan., eppure qualcuno lo fa ogni domenica. Per non pensare poi alla panchina di ieri., cosa denunciata dal tecnico in conferenza stampa.. La squadra poi respira quello che gli sta attorno: e cioè una dirigenza che non è all'altezza del Milan.

: sembra di stare su 'Scherzi a parte'. Dopo che in estate hai dato ai bianconeri Kalulu, risolvendo loro un problema, oggi puoi fare lo stesso con Tomori. Incredibile.Con Ibra che ieri ha dichiarato che il difensore inglese piace a Conceicao. Se si fa una cosa del genere, chiudete tutto e pensiamo ad altro.Eppure oggi questo può accadere.Tomori-Juve fa rima con plusvalenza, che alla fine è la cosa più importante che ci sia.

