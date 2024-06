AFP via Getty Images

Juventus, tre modi per arrivare a Thuram: le opzioni di Giuntoli

15 minuti fa



Dopo il colpo Douglas Luiz, che ha già svolto le visite mediche per diventare un nuovo giocatore bianconero e per il quale si attende dunque solamente l'ufficialità, la Juventus lavora per un altro nome da inserire per la mediana da regalare a Thiago Motta, quello di Khephren Thuram.



La cifra che Giuntoli ha in mente di investire sul francese è nota: 20 milioni. Stando a quanto riferisce Sky Sport, ci sono tre possibili vie per arrivare a tale somma: 16 milioni subito e 4 di bonus, oppure 17 di parte fissa e 3 di bonus, o ancora 15+5. In sostanza, la dirigenza sta lavorando alla proposta ufficiale da formulare per un giocator che ha cominciato la preparazione con il Nizza.