DeFodi Images via Getty Images

Juventus, ufficiale il rinnovo di Miretti: i dettagli

Redazione CM

17 minuti fa



La Juventus puntella ancora il suo centrocampo, stavolta con un rinnovo di contratto: Fabio Miretti estende il suo rapporto con quello che è finora l'unico club della sua carriera professionistica.



LA NOTA - "Fabio Miretti è sempre più bianconero: si estende fino al giugno 2028 il contratto con il classe 2003, entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus dopo essere cresciuto per oltre un decennio nelle giovanili".



Miretti non partirà con i gradi di titolare visti gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz, ma sarà una delle alternative a disposizione di Thiago Motta, sicuramente assieme a Fagioli. Il mercato ha già visto scadere il contratto di Rabiot, mentre rimane in bilico Locatelli e potrebbe arrivare un altro centrocampista dalle caratteristiche più offensive.