Juventus, ufficiale Kolo Muani: tutti i dettagli del prestito dal PSG. Le prime parole: "Motta mi ha convinto a firmare"

L'avventura dialla Juventus era già cominciata nella serata di mercoledì 15 gennaio, quando l'attaccante francese è atterrato con un volo proveniente da Parigi all'aeroporto di Caselle, mettendo in atto il primo step formale che lo porterà a vestire la maglia bianconera con la formula del prestito secco sino al termine della stagione attualmente in corso.(ha firmato per 6 mesi con il Villarreal) che ha liberato uno slot per il prestito ai parigini, definendo così l’ultimo dettaglio per poter ufficializzare Kolo Muani.

- "Randal Kolo Muani è pronto a vestire la maglia bianconera: l’attaccante del PSG arriva in prestito alla Juventus fino al 30 giugno 2025.Torino, 23 gennaio 2025 –. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

– che aveva già sostenuto le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto e si era già allenato insieme al resto della squadra -: i bianconeri hanno strappato sia l’ok da parte della società transalpina sia parte dello stesso attaccante, il cui ingaggio sarà interamente pagato dalla Juventus nei prossimi sei mesi. Una trattativa importante per la Vecchia Signora che ha battuto la concorrenza da parte di Tottenham e Manchester United, regalando così a Motta una pedina in più da schierare nel reparto offensivo.

FELICE - "Sono molto felice di essere qui, fiero di indossare questa maglia e di giocare davanti ai nostri tifosi".FRANCESI - "Ci sono stati molti francesi che hanno fatto la storia qui. Come Zidane. Trezeguet mi piaceva. Più vicini a noi c'è stato Pogba, poi c'è Thuram. Sono felice di essere qui".MOTTA - "Abbiamo parlato a lungo, mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia e mi ha convinto a firmare per la Juve. Non vedo l'ora di iniziare".RUOLO - "Non ho preferenze, basta essere in campo. Giocherò dove deciderà il mister. Se devo scegliere, centravanti. Il ruolo in cui mi esprimo meglio".

ORA IN ITALIA - "Quanto lo conosci? Campionato molto difficile, mi piacerà mettermi alla prova. Ho giocato qui con la Francia contro l'Italia. Grande partita, tanta pressione. Sono pronto".AI TIFOSI - "Spero di vedervi presto allo stadio, ciao!".Con il modulo adottato finora dalla Juventus di Thiago Motta, il 4-2-3-1,Il francese e il serbo si alterneranno, a seconda dello stato di forma, come centravanti titolari della Juventus da qui a giugno. Sarà molto difficile invece vederli in campo contemporaneamente: quasi impossibile dal 1°, difficile a gara in corso, se non in situazioni particolari nei minuti finali delle partite. In quel caso, Vlahovic potrebbe giocare al centro, con Kolo Muani più defilato.

