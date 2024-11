Juventus, ufficiale la risoluzione di Pogba: "I tifosi bianconeri sempre nel mio cuore"

Redazione Calciomercato

In questi minuti la Juventus ha ufficializzato la risoluzione del contratto con Paul Pogba: "Juventus Football Club e Paul Pogba - si legge in una nota - comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale". Tra Paul Pogba e la Juventus la storia si è chiusa per la seconda volta.

- Pochi minuti dopo l'ufficialità da parte della Juventus sono arrivate anche le prime parole del centrocampista francese: "Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa:. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo".- Quando Pogba è tornato a Torino nell'estate del 2022, le aspettative erano enormi. Dopo aver lasciato la Juventus nel 2016 per il Manchester United in un trasferimento record, il ritorno a parametro zero sembrava la mossa ideale per rilanciare la sua carriera e dare nuova linfa al centrocampo bianconero. Tuttavia,. Gli infortuni hanno limitato pesantemente il suo contributo: nella stagione 2022/2023, Pogba ha collezionato appena 10 presenze complessive, di cui nessuna per 90 minuti interi.

- La Juventus ha deciso di voltare pagina, chiudendo un capitolo che non ha portato i frutti sperati., una cifra significativa che potrà essere reinvestita per rafforzare la squadra. Dopo la notizia della riduzione della squalifica a 18 mesi - da marzo 2025 Paul potrà tornare a giocare -, la Juve non ha mai pensato di reintegrare il francese, con il quale sin da subito sono iniziate le trattative per definire l'addio. Trattative ora concluse, Pogba è libero di scegliere la prossima tappa.