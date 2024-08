Juventus, ufficiale l’arrivo di Koopmeiners: il comunicato e le cifre

La Juventus ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese proveniente dall’Atalanta. Il trasferimento è stato confermato con un comunicato ufficiale del club bianconero, che ha accolto con entusiasmo il nuovo arrivato.



Koopmeiners, classe 1998, si è unito alla Juventus dopo aver dimostrato le sue qualità nella Serie A con l'Atalanta, dove ha giocato un ruolo cruciale nel centrocampo della squadra bergamasca. Con la sua abilità di gestire il gioco e la sua visione tattica, Koopmeiners si preannuncia come un rinforzo significativo per il centrocampo bianconero.

ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con la Juventus. Il club torinese ha puntato su di lui per rinforzare il reparto centrale, cercando di sfruttare la sua versatilità e il suo dinamismo per dare maggiore solidità e qualità alla squadra.- “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atalanta BC per, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029”.

- È ufficiale il passaggio a titolo definitivo alla Juventus di Teun Koopmeiners proveniente dall’Atalanta: il centrocampista classe 1998 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029: “Nato a Castricum il 28 febbraio 1998,- trovando anche spazio con frequenza quando si tratta di fare gol grazie alle sue capacità balistiche, che lo portano nel giro di pochi mesi a ricoprire anche il ruolo di rigorista. L’annata 2020/21 è quella della definitiva consacrazione, in cui Koopmeiners segna- attirando le attenzioni dell’Atalanta, con la quale il centrocampista olandese ha disputato negli ultimi tre anni 129 partite tra tutte le competizioni raccogliendo anche 29 gol e 15 assist.

Numeri, cifre e soprattutto, con la quale ha vestito tutte le maglie a partire dalla selezione Under 17 e arrivando a indossare quella della Nazionale maggiore in 21 gare dopo l’esordio nell’ottobre 2020. E adesso Koopmeiners è pronto per questa nuova stimolante avventura in bianconero. Benvenuto alla Juventus, Teun!”.