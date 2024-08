Juventus, nuovi contatti con Sancho: pronta l'offerta

Mentre Teun Koopmeiners arrivata a Torino, lalavorava sotto traccia ad un altro colpo. Altra giornata importante in casa bianconera, a due giorni dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato. L’olandese sta svolgendo le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Il CFO Giuntoli continua a tessere la tela per piazzare un altro colpo prima del gong: nel mirino c’è, in uscita dal Manchester United. In queste ore sono in corso contatti fitti con l’entourage del calciatore, mentre Madama si appresta a presentare la prima offerta per il classe 2000.Giuntoli formulerà nelle prossime ore una prima offerta ufficiale al Manchester United per il prestito del giocatore, con la richiesta di una parte dello stipendio coperta dal club inglese. I ‘Red Devils’ chiedono una cifra alta per lasciar partire il calciatore a titolo temporaneo.Questa mattina sono andati in scena contatti tra la Juventus e l’entourage di Jadon Sancho. Il calciatore vuole accettare la proposta del club bianconero e attende novità prima di accettare altre proposte sul tavolo.Nelle scorse ore, il Chelsea ha provato ad inserirsi nella corsa per Sancho. I 'Blues’ hanno tentato di imbastire la trattativa con il Manchester United con uno scambio che include il cartellino di Raheem Sterling, fuori dal progetto di Enzo Maresca. I Red Devils, però, non sono interessati al classe 1994.