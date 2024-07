Getty Images

Juventus e Bologna: dopo Adzic nuovo duello per un baby talento. È Butic

32 minuti fa



Juventus e Bologna dopo lo "scippo" di Thiago Motta da parte dei bianconeri e la mancata cessione di Calafiori (almeno per ora) ai bianconeri preferendogli l'Arsenal, si stanno ritrovando di fronte ad un grande duello di calciomercato per uno dei migliori talenti del calcio giovanile croato.



Secondo quanto riportato dal QS, l'inserto sportivo del Resto del Carlino, sia la Juventus che il Bologna hanno iniziato a lavorare da tempo su Simon Butic esterno d'attacco classe 2006 del Rijeka che ha già esordito (con gol) in prima squadra.



Il Bologna è arrivato per primo sul giocatore, così come accadde per il talento montenegrino Adzic che poi per 2 milioni di euro ha accettato la Juventus (e ieri si è presentato alla Continassa per le visite mediche). Oggi per Butic sta accadendo la stessa cosa, con i bianconeri che si sono inseriti con forza nella corsa.