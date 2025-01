Juventus, Vlahovic di nuovo bocciato. Fra mercato e "momento difficile", l'addio è possibile subito

Altra panchina, altra bocciatura, altra pagina da dimenticare.continua il suo momento no con ladiche anche in Champions League, nel pareggio per 0-0 ottenuto contro il Club Brugge, è stato prima escluso dai titolari per scelta tecnica e poi è subentrato non trovando quasi mai il modo di mettersi in mostra all'interno del rettangolo di gioco. Il problema per l'ex-Fiorentina è sicuramente fisico, con l'affaticamento alla coscia che è ormai smaltito, ma con la condizione lontana dal 100%. Il problema è però anche mentale, perchéA confermare che il centravanti serbo classe 2000 non stia attraversando un momento facile, dentro e fuori dal campo, ci ha pensato post-partita il suo compagno di squadra"Quando gioca davanti Dusan fa gol, e per noi è importante.e tornerà a segnare. È vero che senza di lui riusciamo a giocare bene, ma giochiamo bene anche quando è in campo, è un giocatore che ti rende le cose più facili".Su Vlahovic pende da tempo la spada di damocle rappresentata, suo malgrado,. La scadenza alche, in un ottica di "contenimento dei costi annui", ha proposto al suo entourage un rinnovo a cifre molto inferiori e spalmate su più anni. La risposta a questa idea è sempre stata negativa e, per evitare di perderlo a parametro zero, entro giugno, o addirittura subito in questa finestra di mercato invernale.

Ilaveva manifestato un apprezzamento per lui nell'ambito delle trattative per Kolo Muani (che prenderebbe tra l'altro il suo posto una volta depositato il contratto). Poi si è mossoche ha perso Gabriel Jesus per la rottura del crociato. Oggi però i contatti più importanti sono da registrare con il, con Giuntoli volato a Londra per trattare Renato Veiga che ha ascoltato l'interesse dei Blues per lui.Senza il rinnovo la possibilità che Giuntoli possa mettere in atto lè più che concreta. La differenza rispetto all'esterno italiano, finito prima fuori rosa e poi venduto in sconto al Liverpool alla fine della scorsa estate, è che il serbo ha un mercato molto più attivo attorno a sé. Anche per questo l'addio entro il 3 febbraio è oggi ancora possibile.