Juventus: Vlahovic non è ancora un caso, ma può partire. Chelsea, Arsenal e la "scelte tecniche" di Thiago Motta

Laè già arrivata, letteralmente, ad un punto di svolta del progetto tecnico iniziato quest'estate con l'arrivo diin panchina. La rivoluzione 2024/25 del direttore sportivosta per completarsi, ma l'addio di Danilo potrebbe non rivelarsi, a sorpresa, l'ultimo tassello di questo cambiamento epocale. Il mercato estivo ha portato grandi innesti e tante cessioni, ma entro il 3 febbraio 2025, data di chiusura della sessione invernale,L'attaccante serbo, una volta che la Juventus riuscirà a depositare il contratto di, avrà per la prima volta un concorrente serio per il ruolo di centravanti. La duttilità tattica di, inoltre, continua a fornire a Thiago Motta un'alternativa diventata credibile come successo già nella super-sfida vinta contro il Milan e proprio in conferenza stampa l'allenatore italo-brasiliano ha sottolineato come quella di lasciare Vlahovic in panchina sia stata una "scelta tecnica" e non fisica. Un segnale.

e, anzi i suoi gol saranno fondamentali anche e soprattutto in queste ultime due giornate di Champions League dove le liste rimangono bloccate., da tempo stanno facendo riflettere la dirigenza bianconera che non ha mai realmente chiuso alla sua cessione.La spending review e il contenimento dei costi su base annua a bilancio imposta dasta facendo spingereverso una proposta di rinnovo contrattuale lontana dalle cifre percepite attualmente dalla punta serba.A giugno si entrerà nell'ultimo anno di contratto e la volontà della Juventus resta quella di non arrivare alla prossima estate senza un progetto definito.

Il mercato, già a gennaio, potrebbe essere la soluzione perfetta per tutti.sono sul mercato alla ricerca di una prima punta e i contatti con l'entourage del giocatore sono già andati in scena. La Juventuscosì da realizzare anche una mini-plusvalenza. Il tempo per trattare c'è, ma non sarà infinito. Kolo Muani può tamponare, ma se partisse Vlahovic Giuntoli dovrebbe fiondarsi di corsa alla ricerca di un altro sostituto.