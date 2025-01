Juventus, Vlahovic si presenta a sorpresa al JMedical VIDEO

AFP via Getty Images

Dopo la delusione della Supercoppa Italiana, con la sconfitta ed eliminazione subita in semifinale dal Milan poi laureatosi campione, latorna oggi torna ad allenarsi alla Continassa in vista del derby contro il Torino dopo la Supercoppa Italiana per iniziare la preparazione verso il Derby contro il Torino in programma sabato 11 gennaio alle 18 e di un tour de force che vedrà i bianconeri affrontare in fila Atalanta (recupero della 19esima giornata saltata per la Supercoppa), Milan, Bruges, Napoli e Benfica. La squadra si ritroverà agli ordini di Thiago Motta con il reintegro anche di Danilo, ma questa mattina, tuttavia e a sorpresa, Dusan Vlahovic si è presentato al JMedical.

L'attaccante serbo ieri pomeriggio si è presentato alla Continassa per svolgere un po' di lavori atletici e fisici suddivisi fra palestra e piscina. Nessun problema fisico è stato evidenziato, ma la visita di Vlahovic questa mattina al JMedical, durata in realtà non molti minuti, ha lanciato un mini-allarme in casa bianconera. Oggi inoltre, presso la struttura medica è atteso anche Francisco Conceicao, esterno portoghese che dovrà approfondire il problema muscolare accusato nel corso del prepartita della semifinale della Supercoppa Italiana.

Juventus, visita a sorpresa di Vlahovic al JMedical pic.twitter.com/QPDsHpO6oO — calciomercato.com (@cmdotcom) January 7, 2025

Vlahovic è inoltrein uscita della società torinese. Il bomber ex-Fiorentina è ine non sta trovando l'intesa per rinnovare. Anche per questo il direttore sportivoha aperto alla possibilità di una cessione anticipata con le voci che vogliono il PSG, da cui potrebbe arrivare Kolo Muani, in forte pressing su di lui che potrebbero cambiare le sorti di questo mercato e di questa stagione.