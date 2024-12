Juventus: Vlahovic-tifosi il caso è chiuso. Prima lo striscione e poi la risposta: "Grazie per il supporto"

Tutto è passato e, come sempre, le vittorie servono a far tornare il sereno nei momenti di maggior difficoltà. È quanto sta succedendo in casacon il clima divenuto tesissimo frae la curva bianconera nell'immediato post-Venezia e che oggi, con l'ultimo messaggio social del centravanti serbo, ha visto tornare il sereno.Dopo il rigore del 2-2 segnato contro il Venezia, infatti, Vlahovic aveva reagito duramente nei confronti della curva la quale, a sua volta, ha reagito intonando il coro: "Pezzo di m***". Da lì l'applauso ironico dell'ex-Fiorentina che però aveva provato a spegnere la polemica con un post social nell'immediato day after: "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire UNITI tutti insieme".

Ieri in occasione della partita di Coppa Italia vinta contro il Cagliari e in cui proprio Vlahovic ha segnato uno dei 4 gol dalla tifoseria organizzata è stato esposto lo striscione a lui dedicato: "Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine". E oggi la parola fine è stata messa attraverso il proprio profilo instagram anche dallo stesso Vlahovic che ha mandato questo messaggio "Grazie a tutti i tifosi per il supporto" con la foto proprio dello striscione a lui dedicato. Pace fatta e capo a.