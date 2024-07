Getty

Juventus, Yildiz è il futuro: no al Chelsea, si tratta il rinnovo. E la 10...

La Juventus è partita per Herzogenaurach, in Germania, per allenarsi del quartier generale dell'Adidas. Un luogo che evoca ricordi piacevoli a Kenan Yildiz, testimonial del marchio tedesco che a soli 10 anni gli fece firmare il suo primo contratto.



Il 19enne turco non partecipa però al ritiro in Germania, ha salutato i compagni alla Continassa, gode di qualche giorno di relax dopo Euro 2024 (arrivato ai quarti di finale con la Turchia) e l'intervento al setto nasale, e si unirà al gruppo dal 30 luglio.



Thiago Motta ha un debole per Yildiz e non vede l'ora di lavorare con lui, non lo ha nascosto durante la conferenza stampa di presentazione ("L'ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico come avevo sentito. In campo può fare qualsiasi ruolo, ha voglia, disponibilità e talento"), ed è pronto a farne un punto fermo del presente bianconero. Al futuro invece ci sta pensando la dirigenza della Juventus, al lavoro per blindare il talento ex Bayern Monaco.