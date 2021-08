Di ritorno dal Trofeo Gamper di questa sera contro il Barcellona,prima dell'esordio in campionato del 22 agosto sul campo dell'Udinese. In questo periodo,, l'ultimo acquisto bianconero. Di ritorno a Torino dopo la toccata e fuga in Brasile a cavallo delle visite mediche sostenute al JMedical settimana scorsa, il classe 2002 proveniente dal Santos è pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore, per giocarsi tutte le sue carte. Domani Kaio inizia il percorso di allenamento, con una quarantena 'attiva', allenandosi i primi giorni in maniera individuale per poi unirsi al gruppo.(e anche a Dybala, nel caso in cui quest'ultimo venisse schierato anche da 'falso nueve' da Allegri), ma di fatto si tratta diall'interno dei meccanismi, tattici e psicologici del calcio italiano. Kaio è sicuramente, come spiega l'ex osservatore Adelio Moro ai microfoni di Tuttosport: ". Non una punta centrale classica, ma un. E di Lautaro ha anche la furbizia: è giovane ma molto sveglio, tanto da aver segnato anche in Libertadores col Santos".quindi il compito di provare a far brillare le caratteristiche del giovane brasiliano, al servizio della squadra: "Mi aspetto che possa già essere importante a partita in corso - prosegue Moro -, Kaio capisce sempre la giocata. Allegri, avendo sensibilità per i talenti, si accorgerà subito delle sue qualità". E chissà che, con un talento emergente che scalpita in panchina,