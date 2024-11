Kalulu spiega il passaggio dal Milan alla Juventus: "Ora sento la fiducia della società. Motta mi ha convinto così"

Non sarà uncome gli altri per Pierre. Il difensore francese lo giocherà infatti, per la prima volta, con la maglia bianconera e non con quella rossonera. L'ex del match ne ha parlato a Dazn.Non ho mai fatto scelte facili in carriera e, anche se la nostra sembra una vita perfetta, anche noi professionisti attraversiamo. Personalmente, essendo cresciuto in una grande famiglia in cui c’era sempre rumore in casa, i primi mesi in cui tornavo a casa da solo e non avevo nessuno con cui parlare è stato difficile. Imi hanno aiutato molto. I miei genitori mi dicevano sempre che nella vita non sei obbligato a fare niente. Mi hanno sempre detto: se vuoi lasciare il calcio puoi farlo, se vuoi andare a scuola vai a scuola. Nessuno ti spinge a fare le cose per forza. Fai quello che ti piace di più, ma questa cosa devi farla al massimo. Mi piace imparare, perché sono curioso di natura e una volta che vuoi imparare per me è più facile“.

“Quando ho chiamatoe poi mi ha detto che mi vedeva giocare “Ho pensato che fosse ilanche perché siamo umani e lavoriamo sempre con il cuore. E poi ricordo che Motta mi ha detto:"Con i tifosi c’è unè come se fosse una relazione. C’è molto, tutto è bellissimo, senti le vibrazioni. Pelle d'oca. Quando c'è il riscaldamento ed entri proprio allo stadio sono gli unici momenti in cui ancora puoi apprezzare l'ambiente e sentire veramente tutto. Senti, quando i tifosi cantano. Ma sia che siamo allo Stadium, sia che siamo fuori sento che i nostri tifosi sono molto caldi.Voglio essere quello che ero da bambino, è difficile ma ci provo. Perché essere un tifoso vuol dire dare tanto amore, dare tanta passione e qualche volta è normale che siano arrabbiati perché non sempre la tua squadra vince":

“La, anche se fa parte della vita e ti aiuta a rimanere con i piedi per terra. Ma