Kamada, la Lazio è già il passato. Ecco con chi giocherà la prossima stagione

un' ora fa



Daichi Kamada e la Lazio, finisce tutto quando sembrava essere iniziata una storia diversa. L'arrivo di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste aveva dato nuova linfa all'esperienza a Roma del giapponese, ai margini con Sarri, ma il mancato accordo per il rinnovo ha chiuso il rapporto lavorativo senza possibilità di rimedio. Adesso Kamada è senza contratto, ma non sarà così per molto.



LONDRA NEL FUTURO - L'ex Eintracht Francoforte è pronto a ritrovare il suo vecchio allenatore in Germania Oliver Glasner, che oggi guida il Crystal Palace in Inghilterra. Le Eagles, che stanno andando molto bene ultimamente in Premier League, dovrebbero prendere Kamada a zero, nell'ottica della probabile sostituzione della stellina francese Olise, che sarà protagonista nel prossimo mercato estivo.