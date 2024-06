Lazio, c'è il nome per rimpiazzare Kamada: ecco di chi si tratta

Redazione Calciomercato

Lapensa aper sostituire. La notizia arriva da Repubblica che spiega come l'addio del giapponese abbia deluso in primis il tecnico Tudor, che si era anche esposto pubblicamente per lui. Ne avrebbe voluto fare il fulcro del suo gioco. Il mancato accordo col club biancoceleste ha spiazzato il tecnico croato che però ha ricevuto già rassicurazioni dal ds: sarà preso un altro giocatore all'altezza in quel ruolo. E il centrocampista marocchino, di proprietà della Fiorentina, ma quest'anno in prestito al Machester United, è il profilo che stuzzica di più a Formello.

Con i Viola il contratto scadrà tra un anno, maper trattare con Commisso. Amrabat nell'ultima stagione ha vinto la FA Cup con i Red Devils giocando da titolare la finale contro il City. In generale però ha trovato meno spazio di quanto si aspettasse, entrando in campo per lo più dalla panchina. Nella non brillante annata degli uomini di ten Hag è stato comunque tra i più positivi. C'è aria di rinnovamento anche a Mancheste comunque e per questo il club inglese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto pattuito con la Fiorentina. La Lazio punta ora ad agire in anticipo sulla concorrenza per provare a risolvere subito la grana di mercato del post-Kamada per poi riconcentrarsi su tutte le altre operazioni da fare.