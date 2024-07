AFP via Getty Images

Kane e Foden fuori, dentro Watkins e Palmer: decisivi con gol e assist, premiato il coraggio di Southgate

Cristian Giudici

un' ora fa



Gareth Southgate porta l'Inghilterra in finale agli Europei per la seconda volta di fila. Domenica contro la Spagna a Berlino il ct inglese spera in un finale diverso rispetto a Wembley tre anni fa, quando l'Italia di Roberto Mancini vinse ai calci di rigore e si laureò campione d'Europa. Intanto Southgate si gode la vittoria in rimonta per 2-1 nella semifinale contro l'Olanda, che aveva già battuto 4-1 da calciatore a Euro 1996.



MOSSE A SOPRESA - Lo sliding doors arriva a una decina di minuti dal novantesimo, quando il ct dell'Inghilterra effettua un doppio cambio abbastanza sorprendente: fuori Foden e Kane, dentro Palmer e Watkins. Due mosse molto coraggiose che, per sua fortuna, si rivelano azzeccate. Infatti allo scoccare dell'ultimo minuto il trequartista del Chelsea serve l'attaccante dell'Aston Villa, lesto a girarsi in area di rigore e a far partire un diagonale rasoterra di destro che passa in mezzo alle gambe dell'interista De Vrij prima di insaccarsi alle spalle dell'incolpevole Verbruggen. E' il gol della vittoria, che vale la finale contro la Spagna.