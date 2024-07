AFP via Getty Images

Euro 2024 - Semifinale(calcio d'inizio alle ore 21)LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Xavi Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. (A disp. Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Wijnaldum, Weghorst. Frimpong, Van de Ven, Veerman, Blind, Brobbey, Maatsen, Zirkzee, Bergwijn, Gravenberch). CT Koeman.(3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. (A disp. Ramsdale, Henderson, Shaw, Alexander-Arnold, Konsa, Dunk, Gallagher, Toney, Gordon, Watkins, Bowen, Eze, Gomez, Palmer, Wharton). CT Southgate.

è la seconda. Si gioca al Westfalenstadion di Dortmund. Arbitra il tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Stefan Lupp e Marco Achmuller, con Daniel Siebert quarto uomo e Bastian Dankert al Var. I due ct possono contare su tutti i calciatori a disposizione: Koeman sceglie Malen in attacco, Southgate preferisce Trippier a Shaw come esterno., che ha battuto 2-1 in rimonta la Francia. L'appuntamento con la storia del calcio è fissato a domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino con calcio d'inizio alle ore 21.

