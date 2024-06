Getty Images

Kayode, l'agente lo toglie dal mercato: "La sua scelta è la Fiorentina"

un' ora fa

Michael Kayode è una delle più belle sorprese della Fiorentina 2023/2024. Schierato titolare a sorpresa nella prima partita contro il Genoa, il terzino ex Juventus ha subito saputo ritagliarsi uno spazio importantissimo all'interno dello scacchiere viola. Un rendimento, il suo, che ha attirato su di sé l'interesse di diverse squadre anche in Serie A. Andrea Ritorni, che lavora nel suo entoruage, ha voluto far chiarezza sul suo futuro ai microfoni di Radio Bruno.



CERTEZZA - "Mike è pronto a dare tutto se stesso per la maglia viola. Ha fatto una stagione fantastica. Io penso che non ci siano dubbi sul suo futuro. La sua scelta sarà sicuramente quella di rimanere a Firenze, visto anche il grande legame con la squadra e con i tifosi. Il suo prossimo obiettivo oltre cercare di portare un trofeo a Firenze è ottenere la convocazione in nazionale maggiore dopo le varie presenze quest'anno in U-21. E' un bravissimo ragazzo che si fa sempre trovare pronto. Sono convinto che anche la prossima stagione farà parlare molto di sé."