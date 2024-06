Galatasaray, fissato il prezzo per la cessione di Zaniolo: Fiorentina ma non solo, spunta una pista a sorpresa

Redazione Calciomercato

Nicolòe un futuro ancora tutto da scrivere. Il 24enne non sarà riscattato dalldopo una stagione tra pochi alti e tanti bassi, e tornerà alanche se solo di passaggio. Il club turco ha già fissato il prezzo di uscita dell’ex Roma:L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha ricevutoche può soddisfare le richieste del Galatasaray. Al momentoche ha chiesto tempo per valutare con calma tutte le opzioni per la prossima stagione. La priorità del classe 1999 è quella di tornare a giocare in serie A per cercare di rimanere nel gruppo azzurro. Lucianonon ha mai nascosto la stima nei confronti del giocatore costretto a saltare gli Europei con l'Italia a causa di una microfrattura al piede sinistro.

Dopo aver memorizzato un certo interesse della Fiorentina,. Ecco perché la pista che porta a Bergamo va tenuta in considerazione nelle prossime settimane.