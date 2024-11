Kean e il pensiero di Allegri: "E' più forte di Vlahovic". Ora segna come il serbo della Juventus

Getty Images

Merito di Raffaele Palladino, che lo voleva lo scorso gennaio a Monza, che ha fatto tutto il possibile per convincere il patron della Fiorentina Rocco Commisso ad acquistarlo dalla Juventus. Detto fatto,un investimento importante, per un giocatore che ha vissuto l'ultimo biennio sull'altalena, che in viola, dove è amato e coccolato, è tornato a splendere.

In questa prima parte di stagione la punta passata da Everton e Paris Saint-Germain5 in campionato e 3 in Conference League, tra qualificazioni e fase a gironi.(6 in campionato e 2 in Champions League), del quale l'anno scorso, con Allegri in panchina, era un backup. La Juve, che tolto l'infortunato Milik non ha un 9 che possa essere un'alternativa al serbodella quale è diventato un punto di riferimento, un leader, un cecchino sottoporta.

Con Allegri ancora sulla panchina della Juventus Kean sarebbe rimasto in bianconero? Il calcio è concreto, non astratto, ma di certo il tecnico livornese aveva grande considerazione dell'attaccante di Vercelli., ex calciatore della Fiorentina, che a Toscana Tv, qualche giorno fa, si era espresso così: ““. A volte per rendere al meglio è necessario trovare l'ambiente giusto. Firenze è l'habitat ideale per Kean, per la gioia di Palladino e di Spalletti. Con lui e Retegui l'attacco della Nazionale è in buone mani.