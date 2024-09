Kean: "Sono tornato in Nazionale per dare una mano. Buffon fondamentale, io voglio far parlare solo il campo"

AFP via Getty Images

Intervistato da Rai Sport il centravanti della Fiorentina e oggi titolare e in gol con l'Italia,, ha commentato la vittoria per 2-1 ottenuta contro Israele e valida per la seconda giornata del gruppo 2 della Lega A della nuova Nations League. Il suo ritorno è occasione di riscatto per sé e per una Nazionale a cui tiene tantissimo."Sono tornato qui per dare una mano alla squadra. Purtroppo l’anno scorso non è andata bene, era importante farmi trovare pronto""Sulla mia stagione parlerà il campo perché io sono fatto così, preferisco far parlare i fatti".

"Penso che questa stagione sarà importante, anche in campionato sono partito bene. Alla Fiorentina son stato accolto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia"."A Parigi era importante entrare con la cattiveria giusta ed era importante aiutare la squadra contro una formazione fortissima. Dovevamo vincere e tenere il pallone su""Siamo un grande gruppo in Nazionale, Buffon è una presenza fondamentale, dà consigli preziosi. Noi ci conosciamo dalla Juve e lo ascolto molto".