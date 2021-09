AAA cercasi Kessie disperatamente. E' quello che pensano Pioli e il Milan che in questo inizio di stagione hanno visto la versione sbiadita del giocatore ammirato lo scorso anno. Non è lui, inutile girarci troppo intorno.è fuori discussione, ma è chiaro che ha bisogno di tempo per ritrovarsi, per tornare a essere un valore aggiunto.L'annata di certo non è iniziata nel migliore dei modi, per colpa degli impegni con la sua nazionale e di un infortunio, che hanno condizionato la preparazione e l'inizio del campionato.che l'ha tenuto ai box per le sfide contro Cagliari e Sampdoria. A tutto questo va aggiunto il rinnovo che non arriva. La trattativa, come ricordato da Maldini, va avanti da una anno e mezzo la sua proposta . Di fatto è un dentro o fuori per l'ex Atalanta e il suo agente, che non hanno ancora preso una decisione. Un pensiero fisso in testa, per uno che "vuole sistemare tutto col Milan" che ancora non l'ha fatto.