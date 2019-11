nel corso dell'ultima settimana che ha preceduto la sconfitta, seppur positiva e di misura, rimediata contro la Juventus. Il centrocampista ivoriano è stato escluso dai convocati perIl Milan valuta consapevole però che per questioni di bilancio non solo non si potrà svendere il giocatore, maper finanziare il mercato in entrata.Che la rottura sia difficile da sanare è evidente e ha radici più lontane rispetto all'ultima settimana.da quando è arrivatosi è reso protagonista di comportamenti ritenuti non idonei sia dall'allenatore che dai dirigenti (). Atteggiamenti che ritornano dato che non è la prima volta che Kessie si rende protagonista di comportamenti fuori dai canoni pretesi dalla società. Anchenella scorsa stagione condannò la 'lite' scoppiata in panchina con Biglia al momento del cambio nel derby perso controanche se il caso rientrò.Per questo, questa volta, l'addio a gennaio sembra essere l'opzione più semplice da percorrere.. Acquistato il 2 giugno 2017 ufficialmente in prestito biennale con obbligo di riscatto, il costo del suo cartellino è stato inserito a bilancio fin da subito per 26,15 milioni.per 5,85 milioni e il valore complessivo dell'operazione è salito aAl 30 giugno 2019 il costo residuo del suo cartellino era di 19,2 milioni ema il club rossonero potrebbe anche aprire ad un prestito con obbligo di riscatto per abbassare ulteriormente la quota ammortamento a bilancio.e posticipare la contabilizzazione della cessione di Kessie non a dicembre, ma a fine anno o addirittura al termine della stagione successiva, consentirebbe di ampliare il valore della plusvalenza.Ipotizzando una cessione da non meno di 25 milioni, il valore della plusvalenza sarebbe quindi di 9 milioni a dicembre, 12,2 a giugno e addirittura di 18,6 milioni al 30 giugno 2021. Valutazioni possibili in attesa di offerte e il Milan riflette.