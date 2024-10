Kimmich non chiude al Barcellona: "Mai dire mai, sono stati il mio modello di gioco"

Getty Images

Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida di cartello in Champions League contro il Barcellona, avendo anche modo di rispondere a una domanda proprio su un eventuale futuro in blaugrana. Il suo contratto con i bavaresi, infatti, va in scadenza nel 2025, e non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo."Non ci sto pensando", ha risposto Kimmich. "Ma non bisogna mai escludere nulla nella vita, né nel calcio. Il Barcellona e la Spagna come squadra nazionale hanno avuto un grande impatto. Xavi Hernandez era il mio modello da bambino, guardavo sempre le partite con Guardiola come allenatore e il Tiki-Taka. Erano il mio modello".

E su Hansi, tecnico dei catalani, che in passato ha lavorato anche al Bayern Monaco, Kimmich ha solo belle parole: "Ha creato un ottimo spirito a quel tempo. Ha dato molta fiducia a noi giocatori e a tutti intorno a noi. Anche nei momenti di dubbio, ci ha sempre sostenuto. Abbiamo poi giocato un calcio spettacolare che tutti amavamo. Abbiamo creato una dinamica nuova, credevamo nel tipo di calcio che stavamo praticando. Questo è ciò che ha caratterizzato quel periodo".