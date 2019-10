Da stamani la data di oggi viene celebrata come un giorno storico. Un altro 12 ottobre, sei secoli dopo la scoperta dell'America, segna una tappa nell'evoluzione delle cose umane.Eccezionale, straordinario, stratosferico. E chi più ne ha, di aggettivi, più ne metta. E tuttavia, chiusa rapidamente la parentesi dedicata all'enfasi e alle iperboli, dobbiamo chiederci cosa valga effettivamente questa prestazione record.. Un'impresa artificiale da cui scaturisce una prestazione d'eccellenza scolpita sulla Cera Pongo.Questo giudizio è dato non soltanto dal fatto che. Ciò che più la allontana dai requisiti minimi di una gara sportiva è la sua innaturalezza, come abbiamo spiegato in un nostro libro pubblicato oltre un anno fa, nel quale commentavamo il precedente tentativo condotto da Kipchoge a maggio 2017 presso l'Autodromo di Monza Allora come adesso l'evento era stato organizzato da Nike ( nel caso di oggi con l'ausilio di Ineos, come preannunciato da Calciomercato.com qualche tempo fa ), e. Che dal punto di vista del dato, e mettendo da parte ogni considerazione sulla sua credibilità, sarebbe stato record del mondo poiché abbassava di ben 2 minuti e mezzo la precedente prestazione-limite fissata da un altro atleta keniota (Dennis Kipruto Kimetto) a 2.02.57.. Kipchoge aveva impiegato 26 secondi di troppo. Da quella vicenda apprendemmo una lezione: il record è record non già se lo stabilisce la IAAF, ma se lo stabilisce lo sponsor., ma non si è certo tirato indietro quando c'è stato da cimentarsi un'altra volta con la prova di casa Nike., il cui proprio bollino viene assegnato solo se la gara è organizzata da essa stessa o da una federazione nazionale, se vi sono almeno altri 3 concorrenti in gara per la vittoria finale, e se è predisposto il controllo antidoping. Ma a rendere innaturale la prova vi sono altre circostanze.. Che rimane di altissimo spessore, poiché al di là di ogni elemento d'artificialità quel crono di 1.59.40 rimane alla portata del solo Kipchoge.@Pippoevai