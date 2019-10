Impresa riuscita: Eliud Kipchoge, atlea keniota, ha abbattuto il muro delle due ore in una maratona. Un'impresa studiata da tempo e preparata nei minimi dettagli: partenza alle 8.15 dal Prater di Vienna, prima dei 42 chilometri e 195 metri lungo un percorso cittadino da percorrere quattro volte. Tempo fissato sullo storico tempo di 1.59.40, venti secondo sotto il muro prefissato. La federazione internazionale di atletica, tuttavia, ha già annunciato che non verrà considerato come nuovo record del mondo: troppo favorevoli, infatti, le condizioni di gara. Il record, ad ogni modo, appartiene comunque a Kipchoge: 2 ore, 1 minuto e 39 secondi.